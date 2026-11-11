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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:57

UniRitter realiza debate sobre questões étnico-raciais

O evento ocorre na UniRitter, campus FAPA, em Porto Alegre

O evento ocorre na UniRitter, campus FAPA, em Porto Alegre

Letícia Heinzelmann/Divulgação/JC
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“Quem é você na encruzilhada? Consciência e posicionamento para pensar o futuro”. Este é o tema de palestra promovida pela UniRitter na noite desta quarta-feira (11). 

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