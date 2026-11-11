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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:57

Porto Alegre inaugura centro de treinamento para Guarda Civil

O local é destinado à formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento profissional dos agentes, ampliando a estrutura de treinamento da corporação

O local é destinado à formação, à capacitação e ao aperfeiçoamento profissional dos agentes, ampliando a estrutura de treinamento da corporação

Alex Rocha/PMPA/JC
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A prefeitura de Porto Alegre entregou, nesta quarta-feira (11), o Centro de Treinamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM), localizado na avenida Érico Veríssimo, nº 1.173. Com 715 metros quadrados de área construída em um terreno com 1.783 metros de área total, o centro conta com salas de aula, almoxarifado, academia e espaços reservados para treinamentos.

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