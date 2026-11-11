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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:25

Primeira onda de calor da primavera chega ao RS com picos de até 36°C nesta semana

O sábado deve concentrar o calor mais intenso, com máximas entre 32°C e 36°C no Centro e no Norte do Estado

O sábado deve concentrar o calor mais intenso, com máximas entre 32°C e 36°C no Centro e no Norte do Estado

Gabrieli Silva/JC
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Após semanas de temperaturas abaixo da média para o período, o Rio Grande do Sul deve registrar os primeiros dias de calor mais intenso da primavera a partir desta quinta-feira (12). Conforme previsão da MetSul Meteorologia, as máximas podem chegar a 36°C em algumas regiões do Estado, com o período mais quente previsto até domingo (15).

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