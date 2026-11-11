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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 14:53

AMRIGS apoia exame obrigatório para Medicina, mas faz ressalvas ao formato

"É um passo importante para a Medicina brasileira e, principalmente, para a proteção da população", afirmou o presidente da AMRIGS, Mauro Prata

"É um passo importante para a Medicina brasileira e, principalmente, para a proteção da população", afirmou o presidente da AMRIGS, Mauro Prata

Hospital Moinhos de Vento/Divulgação/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) manifestou apoio à obrigatoriedade de avaliação da proficiência dos futuros médicos, estabelecida pela Lei nº 15.527/2026, mas considera que o modelo adotado ainda precisa de aperfeiçoamentos. Para a entidade, a medida representa um avanço na busca por maior qualidade na formação profissional e segurança dos pacientes. As principais ressalvas envolvem os critérios de avaliação, a participação das entidades médicas e a fiscalização das instituições de ensino.

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