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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 14:04

Covid avança no Brasil com predominância da cepa XFG, mais transmissível

Os números estão bem abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 367.775 casos e 1.326 mortes

Os números estão bem abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 367.775 casos e 1.326 mortes

Divulgação/OMS/JC
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Agências
O Brasil notificou 118.851 casos de Covid em 2026, até 31 de outubro, segundo o informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Destes, 3.479 evoluíram para gravidade, e 437 pessoas morreram devido à doença no período. Os dados são provisórios.
Os números estão bem abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 367.775 casos e 1.326 mortes. A doença permanece classificada como de baixo risco, e a vacina é a melhor proteção contra complicações.

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