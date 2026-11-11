Campanha de Natal do Moinhos Social vai presentear mais de 4,1 mil crianças de 22 instituições parceiras

Com o propósito de tornar as festividades natalinas um momento especial, o Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, promove, até 15 de dezembro, a Campanha de Natal 2026, projeto que convida a comunidade a participar da adoção de cartinhas escritas por crianças atendidas por instituições parceiras. Neste ano, a iniciativa contempla 4.123 cartinhas de 22 instituições, um crescimento de aproximadamente 15% em relação a 2025. As informações são da assessoria de imprensa da instituição.
Com o conceito “Uma carta pode mudar um Natal inteiro”, a campanha busca mobilizar a solidariedade por meio de um gesto simples: escolher um dos presentes desejados pelas crianças e contribuir para a realização desse pedido. A participação acontece por meio de uma plataforma digital, na qual os interessados podem consultar as cartinhas disponíveis, filtrar por instituição ou pesquisar pelo código de identificação. Cada carta apresenta três pedidos feitos pela criança, e o participante pode selecionar um deles para presentear.
Após escolher o presente e finalizar a adoção da cartinha, o participante recebe a indicação do ponto de coleta para realizar a entrega. O presente deve ser levado embalado e será identificado com uma etiqueta disponibilizada no próprio local, contendo o código da cartinha e a instituição correspondente.
“Para além da entrega do presente, queremos proporcionar momentos de alegria, acolhimento e afeto. O crescimento no número de cartinhas também representa a oportunidade de ampliar o alcance dessa mobilização e envolver ainda mais pessoas em uma corrente de solidariedade”, destaca Monique Pimentel, supervisora do Instituto Moinhos Social.
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