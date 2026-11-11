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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 09:19

Superior Tribunal de Justiça aumenta pena dos sócios pela tragédia da Boate Kiss

Colegiado fixou penas dos empresários Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann

Colegiado fixou penas dos empresários Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann

Lucas Pricken/STJ/Diuvlgação/JC
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A pena dos sócios pela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria foi aumentada pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Colegiado fixou as penas dos empresários Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann em 14 anos e quatro meses de prisão e 13 anos e dois meses de prisão, respectivamente, ambas em regime inicial fechado.

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