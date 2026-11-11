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CapaGeralAbastecimento De água

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 08:11

Abastecimento de água na ETA Menino Deus será retomado nesta quarta-feira à noite

Obras tem o objetivo de melhorar o serviço em toda a área atendida pelo sistema, que reúne cerca de 485 mil pessoas nas zonas Sul, Leste e na região central

Obras tem o objetivo de melhorar o serviço em toda a área atendida pelo sistema, que reúne cerca de 485 mil pessoas nas zonas Sul, Leste e na região central

Luciano Lanes/PMPA/Diuvlgação/JC
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O abastecimento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus será retomado a partir das 23h59min desta quarta-feira (11), segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). O retorno do serviço ocorrerá aos poucos e levará mais tempo nas áreas distantes ou altas do sistema. A previsão é de normalização na manhã de sexta-feira (13).

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