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CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:02

Expectativa da prefeitura é de que a obra na saída do Túnel da Conceição comece até janeiro de 2027

Projeto de mobilidade para túnel no Centro Histórico avança em Porto Alegre

Projeto de mobilidade para túnel no Centro Histórico avança em Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA/JC
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Jornal do Comércio
A prefeitura de Porto Alegre está projetando a reforma do Túnel da Conceição, a partir de uma obra na rua Sarmento Leite, no Centro Histórico. O edital para a licitação foi publicado nesta segunda-feira (9). O trabalho será coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) e a expectativa é que o contrato seja assinado até o final do ano, para que a obra comece até o início de janeiro do ano que vem. As intervenções devem começar logo após a empresa vencedora assinar os termos exigidos pelo Executivo.

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