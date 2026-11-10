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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:25

Saúde bucal e seus impactos no organismo são tema de palestra no Jornal do Comércio

Ao longo da atividade, a dentista reforçou que os cuidados preventivos devem fazer parte da rotina e não ficar restritos aos momentos em que surgem dores

Ao longo da atividade, a dentista reforçou que os cuidados preventivos devem fazer parte da rotina e não ficar restritos aos momentos em que surgem dores

Daniel Moragas/JC
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A importância dos cuidados com a saúde bucal foi tema de uma palestra realizada nesta terça-feira (10) no Jornal do Comércio. A atividade integrou a programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio do Trabalho (SIPAT) e foi conduzida pela cirurgiã-dentista Alessandra Fontana, auditora da Uniodonto Federação RS.

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