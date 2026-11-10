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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:28

Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares

Decisão inclui produtos de três marcas

Decisão inclui produtos de três marcas

Agência Brasil
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Agências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (10) a apreensão de suplementos alimentares divulgados e vendidos de maneira irregular no país. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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