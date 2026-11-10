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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:49

Hospital de Clínicas reforça assistência a pacientes com câncer

Centro Integrado de Oncologia promete ampliar atendimento oncológico em 155%

Centro Integrado de Oncologia promete ampliar atendimento oncológico em 155%

Welintom Flôr/SES/JC
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O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) inaugurou nesta terça-feira (10) o Centro Integrado de Oncologia (Cionco), novo espaço destinado ao atendimento de pacientes com câncer. Instalada no 4º andar do Bloco C, a estrutura centraliza diferentes serviços e permitirá ampliar em até 155% o número de consultas oncológicas, além de expandir a oferta de quimioterapia e radioterapia, assim como qualificar a formação profissional.

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