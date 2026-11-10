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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:08

Especialistas alertam para risco de reinfecção da dengue

Anticorpos produzidos na primeira infecção nem sempre conseguem neutralizar novo agente

Anticorpos produzidos na primeira infecção nem sempre conseguem neutralizar novo agente

Agência Brasil
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Agências

O dia 21 de novembro marca o Dia Nacional de Combate à Dengue e, com a proximidade da data e do início do verão, período de maior proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e de aumento dos casos, especialistas reforçam que quem já teve a doença corre risco de desenvolver as formas graves em uma nova infecção com um sorotipo diferente, mesmo que tenham anticorpos da primeira vez. 



Segundo médicos do Hospital Sírio-Libanês, isso acontece porque os anticorpos produzidos no primeiro episódio nem sempre conseguem neutralizar o novo agente e, em determinadas circunstâncias, ajudam a acelerar a progressão da infecção. O nome do fenômeno biológico que explica porque o segundo episódio costuma ser mais perigoso é Aumento Dependente de Anticorpos (ADE, na sigla em inglês). 

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