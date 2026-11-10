Especialistas alertam para risco de reinfecção da dengue

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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:08
Anticorpos produzidos na primeira infecção nem sempre conseguem neutralizar novo agenteAgência Brasil
O dia 21 de novembro marca o Dia Nacional de Combate à Dengue e, com a proximidade da data e do início do verão, período de maior proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e de aumento dos casos, especialistas reforçam que quem já teve a doença corre risco de desenvolver as formas graves em uma nova infecção com um sorotipo diferente, mesmo que tenham anticorpos da primeira vez.