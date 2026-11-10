Anvisa registra duas novas canetas emagrecedoras de semaglutida

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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 14:24
Em nota, a Anvisa destacou que ambos os dispositivos têm como princípio ativo a semaglutida e são indicados para o tratamento do diabetesFreepik/Divulgação/JC
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (10) dois novos medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. São eles: genérico de semaglutida e Loryvia (produto similar).