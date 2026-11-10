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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 14:24

Anvisa registra duas novas canetas emagrecedoras de semaglutida

Em nota, a Anvisa destacou que ambos os dispositivos têm como princípio ativo a semaglutida e são indicados para o tratamento do diabetes

Em nota, a Anvisa destacou que ambos os dispositivos têm como princípio ativo a semaglutida e são indicados para o tratamento do diabetes

Freepik/Divulgação/JC
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Agências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (10) dois novos medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. São eles: genérico de semaglutida e Loryvia (produto similar).

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