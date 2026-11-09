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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:02

Eduardo Leite destaca governança de longo prazo para garantir continuidade de projetos de reconstrução e adaptação climática

Leite aborda continuidade de projetos climáticos durante a COP31

Leite aborda continuidade de projetos climáticos durante a COP31

Maurício Tonetto/Secom/JC
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O governador do Estado, Eduardo Leite, participou, nesta segunda-feira (9), da COP31, em Antália, na Turquia. Ele destacou a importância de construir estruturas de governança capazes de assegurar a continuidade de projetos de reconstrução e adaptação climática para além dos mandatos dos governantes. A experiência do Rio Grande do Sul foi apresentada na plenária de encerramento do Fórum de Investimento Subnacional da Under2 Coalition.

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