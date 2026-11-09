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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:09

Obras no Sistema Menino Deus deixarão cerca de 485 mil moradores sem água

Para a realização das melhorias, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus precisará ser temporariamente desligada

Para a realização das melhorias, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus precisará ser temporariamente desligada

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) informou que cerca de 485 mil moradores de Porto Alegre terão o abastecimento de água interrompido a partir das 22h desta terça-feira (10). A paralisação afetará bairros das zonas Sul, Leste e Central devido a obras de grande porte no Sistema Menino Deus.

Para a realização das melhorias, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus precisará ser temporariamente desligada. Segundo o DMAE, serão executados sete serviços simultâneos de ampliação e manutenção, com o objetivo de aumentar a segurança e a confiabilidade do sistema hídrico da capital.

Entre as regiões afetadas estão dezenas de bairros, incluindo Menino Deus, Azenha, Santana, Petrópolis, Partenon, Glória, Teresópolis, Cristal, Cavalhada, Ipanema, Belém Velho, Lomba do Pinheiro e Agronomia.

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