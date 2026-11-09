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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:42

Jornal do Comércio realiza atividade de conscientização sobre o câncer de próstata

Palestra Novembro Azul

Palestra Novembro Azul

Daniel Moragas/JC
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O câncer de próstata provoca cerca de 50 mortes por dia no Brasil, segundo dados apresentados pelo urologista Mauro Thomé Lopes, do Hospital São Lucas da PUCRS, durante ação promovida nesta segunda-feira (9), pelo Jornal do Comércio, em alusão ao Novembro Azul. A agenda faz parte de uma série de atividades organizadas pelo RH da empresa com o objetivo de orientar os funcionários sobre questões de saúde.  

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