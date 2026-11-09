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CapaGeralEducação

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 09:10

Enem 2026 tem 32% de abstenção no primeiro dia da prova

Número é maior que a da prova do ano passado, que ficou em 27%

Número é maior que a da prova do ano passado, que ficou em 27%

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A abstenção no primeiro dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ocorrido neste domingo (8), foi de 32%. O número é maior que o da prova do ano passado, que ficou em 27%. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na noite deste domingo no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para divulgar um balanço sobre o primeiro dia do exame.
O Enem de 2026 teve 5,05 milhões de inscritos, dos quais 3,23 milhões são mulheres, o equivalente a 63,98% do total. Os homens somam 1,82 milhão (36,02%). Entre os participantes com inscrições confirmadas, 13.821 têm mais de 60 anos.

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