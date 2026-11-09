Tema da redação do Enem é 'Valorização do SUS como direito universal'

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 09:02
Somando as competências, a nota da redação pode chegar a 1.000 pontosTÂNIA MEINERZ/JC
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal", conforme divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em redes sociais. O primeiro dia de Enem foi aplicado em todo o país às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo (8).