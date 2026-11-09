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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 09:02

Tema da redação do Enem é 'Valorização do SUS como direito universal'

Somando as competências, a nota da redação pode chegar a 1.000 pontos

Somando as competências, a nota da redação pode chegar a 1.000 pontos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal", conforme divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em redes sociais. O primeiro dia de Enem foi aplicado em todo o país às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo (8). 

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