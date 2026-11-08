Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralGeral

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 18:53

Defesa Civil diz não haver motivo para pânico por kit de emergência

A nova publicação foi realizada dois dias após uma primeira

A nova publicação foi realizada dois dias após uma primeira

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
Em nova publicação nas redes sociais neste domingo (8), a Defesa Civil Nacional buscou tranquilizar a população a respeito da recomendação para a confecção de kit de emergência, afirmando que a medida é preventiva, não havendo motivo para gerar pânico.

Notícias relacionadas