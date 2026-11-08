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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 14:13

Enem 2026 tem primeiro dia de prova neste domingo; candidatos demonstram apreensão

Pucrs registrou movimento intenso neste primeiro dia de prova no Enem 2026

Pucrs registrou movimento intenso neste primeiro dia de prova no Enem 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2026 ocorre neste domingo (8), no Brasil inteiro. O foco da vez é nas avaliações de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação, reservando-se o segundo dia para Ciências da Natureza e Matemática. Os portões em todos os locais de prova do País abriram ao meio-dia e fecharam às 13h, meia hora antes da aplicação do exame.

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