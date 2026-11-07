Festival de assados movimenta economia de Gravataí e tem Jornal do Comércio como campeão

O churrasco, uma das principais tradições da cultura gaúcha, foi protagonista de um evento que uniu gastronomia, entretenimento e oportunidades de negócios em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Realizado neste sábado (7), no Parcão, o 1º Festival de Assados da Aldeia integrou as comemorações dos 146 anos do município e reuniu assadores, empresas e profissionais ligados ao setor gastronômico. A programação também contou com uma competição entre 15 trios de assadores, que teve o Jornal do Comércio como grande vencedor.
À frente da iniciativa está Gabriel Ganzer, CEO do Giro de Gravataí, um dos principais veículos digitais de notícias do Vale do Gravataí. O festival, que buscou valorizar a cultura regional e estimular a economia local, foi realizado pela Coneccta e pelo Grupo Carneiro Sul, com apoio da prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura de Gravataí.
De acordo com a organização, a proposta do evento foi aproveitar a força da tradição gaúcha para gerar oportunidades a empresas, fornecedores e prestadores de serviços da cidade e da região.
O presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, destacou a importância da iniciativa para a valorização dos negócios regionais. "O festival evidencia como a tradição gaúcha do churrasco vai além da cultura e da gastronomia, impulsionando a economia local, fortalecendo a conexão entre empresas e ampliando a visibilidade dos profissionais e negócios da região", afirmou.
Além da competição, o público teve acesso a seis horas de programação, com estações gastronômicas no sistema open food. O cardápio contemplou diferentes preparos de carnes bovinas, suínas e ovinas. A programação ainda incluiu apresentações de Jari Terres e da Califa Surf Band, além de DJ e atividades voltadas à história do churrasco e à cultura do fogo.
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