Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralEducação

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 13:43

Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova

Caneta preta e o documento oficial com foto são itens indispensáveis

Caneta preta e o documento oficial com foto são itens indispensáveis

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
Os estudantes que participam neste domingo (8) do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos ao que levar para os locais de prova, uma vez que, por questões de segurança, diversos itens são vetados.

Notícias relacionadas