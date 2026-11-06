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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 22:07

INSS muda regra do auxílio-doença e cria reanálise em 10 dias no Atestmed

Implantado na pandemia de Covid-19, o Atestmed é o sistema no qual o auxílio-doença é concedido por meio de análise documental

Implantado na pandemia de Covid-19, o Atestmed é o sistema no qual o auxílio-doença é concedido por meio de análise documental

MARCELLO CASAL JR/ABR/JC
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Agências
O MPS (Ministério da Previdência Social) e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) alteraram as regras do Atestmed para permitir pedido de reanálise da solicitação do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, em até dez dias após negativa do benefício.
A medida consta da portaria 54, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). Na prática, a medida garante ao segurado prazo maior para recorrer de um indeferimento.
Implantado na pandemia de Covid-19, o Atestmed é o sistema no qual o auxílio-doença é concedido por meio de análise documental, sem o exame médido presencial.

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