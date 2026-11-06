Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMercado Imobiliário

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:45

Cartórios de Notas realizam mutirão de prevenção contra golpes em compras de imóveis em Porto Alegre

Ação busca orientar a população sobre como evitar fraudes e proteger seu patrimônio

Ação busca orientar a população sobre como evitar fraudes e proteger seu patrimônio

Freepik/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Rio Grande do Sul registrou 83.660 casos de estelionato em compras de imóveis em 2025, um aumento de 3,88% em relação a 2024. Golpes como falsos proprietários, documentos adulterados e imóveis inexistentes podem transformar o sonho da casa própria em um prejuízo financeiro. 

Notícias relacionadas