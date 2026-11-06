Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralTransporte

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:25

Estudantes terão isenção no transporte em Porto Alegre em dias do Enem

Também haverá esquema especial em algumas linhas de ônibus em locais de prova com maior movimento

Também haverá esquema especial em algumas linhas de ônibus em locais de prova com maior movimento

DANI BARCELLOS/ESPECIAL
Compartilhe:
JC
JC
A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (6), um esquema especial de transporte para os dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre neste domingo (8) e no próximo.

Notícias relacionadas