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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 16:48

Governo federal aprova 18 diretrizes para mapa sobre fim do uso de combustíveis fósseis

Entre as diretrizes estão pontos como transição justa, competitividade da economia, impactos na receita pública e subsídios ao setor energético

Entre as diretrizes estão pontos como transição justa, competitividade da economia, impactos na receita pública e subsídios ao setor energético

João Paulo Ceglinski/Divulgação/JC
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Agências
O governo federal divulgou nesta sexta-feira (6) 18 diretrizes que devem orientar a construção do mapa do caminho do Brasil para fazer a transição rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis.

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