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CapaGeralTrânsito

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 08:43

Colégio cancela aulas na Zona Sul de Porto Alegre após colisão

Colégio Roque Gonzales fica na avenida Cavalhada, nº 2.433

Colégio Roque Gonzales fica na avenida Cavalhada, nº 2.433

Igor Natusch/Especial/JC
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JC
Um carro colidiu contra o muro do colégio Roque Gonzales, na zona sul de Porto Alegre, nesta sexta-feira (6). Com isso, as aulas foram canceladas, segundo informações das rádios locais.

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