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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:13

Corrida e caminhada inclusiva do GHC visa união e saúde da comunidade

Presidente do GHC diz que evento deve reunir cerca de 5 mil pessoas para promover a saúde e o legado da instituição

Presidente do GHC diz que evento deve reunir cerca de 5 mil pessoas para promover a saúde e o legado da instituição

Daniel Moragas/JC
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O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) realiza, neste sábado (7), uma corrida para comemorar os 70 anos da instituição, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A atividade terá também uma caminhada inclusiva, oferta de serviços e atrações musicais. O objetivo é reunir os trabalhadores, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), familiares e comunidade para promover, acima de tudo, a saúde.

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