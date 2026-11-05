Passagem de tornados deixa rastro de destruição no norte gaúcho e em SC

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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 15:51
Tornado é confirmado em cidados do norte gaúcho e em Santa CatarinaPREFEITURA ITATIBA DO SUL/REPRODUÇÃO/JC
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de tornados em municípios do Norte gaúcho, registrados durante a passagem de uma intensa linha de instabilidade na manhã de quarta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, o fenômeno foi identificado de forma conclusiva em pontos do interior das cidades de Erval Grande, Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul.