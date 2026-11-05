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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 15:51

Passagem de tornados deixa rastro de destruição no norte gaúcho e em SC

Tornado é confirmado em cidados do norte gaúcho e em Santa Catarina

Tornado é confirmado em cidados do norte gaúcho e em Santa Catarina

PREFEITURA ITATIBA DO SUL/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de tornados em municípios do Norte gaúcho, registrados durante a passagem de uma intensa linha de instabilidade na manhã de quarta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, o fenômeno foi identificado de forma conclusiva em pontos do interior das cidades de Erval Grande, Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul.


A confirmação do evento climático foi realizada pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC), que baseou sua análise em fotos e vídeos enviados nos registros de ocorrência, em conjunto com os dados extraídos do radar meteorológico de Chapecó, em Santa Catarina.

A passagem do tornado deixou marcas severas nas localidades atingidas. Como afirma a MetSul Meteorologia, a força dos ventos arrasou uma plantação inteira de eucaliptos em Erval Grande. A Defesa Civil relatou ainda que propriedades rurais em Aratiba, município vizinho, também registraram danos significativos, mas as autoridades afirmam que ainda não há elementos suficientes para confirmar se essas destruições foram provocadas pelo mesmo tornado.

Antes da chegada do fenômeno, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia emitido um alerta vermelho para a região alertando sobre a tempestade iminente, prevendo o altíssimo risco de rajadas de vento superiores a 100 km/h e a possibilidade de severos destelhamentos. Ampliando a escala do desastre para todo o Rio Grande do Sul, o balanço estadual da Defesa Civil apontou que a sequência de tempestades afetou quase 50 mil pessoas em 123 municípios gaúchos, danificando um total de 6.496 residências, das quais mais de 2.100 sofreram destelhamentos e dez foram completamente destruídas.

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