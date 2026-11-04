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CapaGeralEducação

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:12

Nova escala de trabalho deve elevar custos de escolas privadas no RS

Segundo o Sinepe/RS, a transição para a nova escala de trabalho instaurou um cenário de indefinição financeira

Segundo o Sinepe/RS, a transição para a nova escala de trabalho instaurou um cenário de indefinição financeira

MARCO QUINTANA/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A transição para a nova escala de trabalho, que estabelece cinco dias de atuação para dois de descanso, instaurou um cenário de indefinição financeira e estrutural nas escolas particulares do Rio Grande do Sul. O Sindicato do Ensino Privado no Estado (Sinepe/RS) avalia que a mudança encarece significativamente a folha de pagamento e, somada à inflação, pode resultar em um aumento de até 20% no próximo ano letivo.

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