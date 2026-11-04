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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:40

Defesa Civil registra mais de 20 mil pessoas afetadas por tempestades no RS

Em Sananduva, foram 130 mm de chuva em apenas uma hora

Em Sananduva, foram 130 mm de chuva em apenas uma hora

Prefeitura de Sananduva/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Mais de 20 mil pessoas foram afetadas pelos temporais registrados no Rio Grande do Sul desde domingo (1º). De acordo com balanço da Defesa Civil divulgado na tarde desta quarta-feira (4), foram registrados danos em 84 municípios gaúchos. A Defesa Civil já enviou 87 alertas relacionados aos fenômenos meteorológicos, sendo 83 mensagens de texto e quatro alertas cell broadcast.

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