Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 14:08

Defesa Civil registra mais de 160 mm de chuva e ventos de quase 100 km/h no RS

Além da chuva intensa, as estações meteorológicas registraram rajadas de vento próximas de 100 km/h em diferentes regiões do Estado

Além da chuva intensa, as estações meteorológicas registraram rajadas de vento próximas de 100 km/h em diferentes regiões do Estado

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Rio Grande do Sul teve uma madrugada e manhã de quarta-feira (4) de muita chuva. A precipitação acumulada em 24 horas chegou a 166,8 milímetros em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. O município registrou o maior volume de chuva entre as localidades monitoradas pela Defesa Civil estadual, conforme dados divulgados ao meio dia. Outros quatro municípios também tiveram acumulados superiores a 120 milímetros no período: Espumoso, com 134,6 milímetros; Muitos Capões, com 128,2 milímetros; Tio Hugo, com 125,2 milímetros; e Marau, com 123,2 milímetros.

Notícias relacionadas