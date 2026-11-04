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CapaGeralClima

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 11:32

Defesa Civil do RS contabiliza mais de 12 mil afetados em 62 municípios após temporal

Passo Fundo tem 9 vias obstruídas em função das fortes chuvas

Passo Fundo tem 9 vias obstruídas em função das fortes chuvas

Facebook/Reprodução/JC
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Em balanço divulgado nesta quarta-feira (4), a Defesa Civil Estadual informou que foram registradas 64 ocorrências em 62 municípios por conta dos temporais recentes. Além disso, houve registro de danos humanos ou materiais em 55 municípios. Predominaram granizo, vendavais, chuvas intensas, enxurradas e raios.

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