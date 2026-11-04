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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 10:22

Municípios gaúchos registram estragos após fortes chuvas

Cenários de maior intensidade aconteceram nas cidades de Tapera e Espumoso

Cenários de maior intensidade aconteceram nas cidades de Tapera e Espumoso

CLICESPUMOSO/ MetSul/Divulgação/JC
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Após dias de intenso calor e estabilidade no Rio Grande do Sul, fortes chuvas atingiram o território gaúcho na noite passada, terça-feira (3), provocando estragos. As ocorrências foram registradas principalmente nas regiões Norte, Centro e Nordeste, resultando no registro de destelhamentos, queda de árvores, bloqueios de rodovias, entre outros danos materiais. Segundo a meteorologista, Estael Sias, da MetSul, os cenários de maior intensidade aconteceram nas cidades de Tapera e Espumoso ainda durante a tarde. 

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