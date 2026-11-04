Centenário de Lutzenberger é lembrado com reedição de livro e debate na Feira

Há 50 anos, José Lutzenberger lançou um grito de alerta no seu Manifesto Ecológico Brasileiro
, que trazia no título não uma afirmação, mas uma pergunta: Fim do Futuro?
Foi durante uma viagem a Torres que o ecologista e engenheiro agrônomo, concebeu a obra, que traz, em seu texto enxuto e didático
, as problemáticas e as alternativas para uma sociedade que agia, segundo ele, de maneira autodestrutiva
.
Meio século depois, o grito de Lutz está de volta ao debate. A Editora da Ufrgs
acaba de reeditar e lançar em formato digital e gratuito a obra
, que já está disponível para download pela plataforma Lume
. O relançamento oficial ocorreu nesta terça-feira (3), em evento na Feira do Livro de Porto Alegre
, promovido pela Matinal Jornalismo. A atividade debateu a atualidade do livro através de falas da filha do ambientalista, Lilly Lutzenberger
, e do professor do Instituto de Geociências da Ufrgs e coordenador do Atlas Ambiental de Porto Alegre, Rualdo Menegat
, com mediação de Luís Augusto Fischer
.
No bate-papo, Lilly destacou que, no livro e na vida, seu pai apontava os erros do presente e os caminhos para um futuro melhor
. O ecologista, que faria 100 anos no próximo 17 de dezembro
, lutou durante toda a sua vida para que a ecologia fosse entendida como “uma ciência que busca manter o planeta funcional e fazer a manutenção da nossa própria sobrevivência
, pois somos a espécie mais vulnerável”, como diz a primogênita.
“O fim do futuro é muito mais provável para nós, humanos
”, afirma Lilly. “A Terra vai continuar seus ciclos, vai continuar existindo de alguma forma, mesmo se perder 90% de suas espécies. Aqueles 10% vão continuar e formar uma nova Terra, uma nova ecologia.”