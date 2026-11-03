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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:01

Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores representa Porto Alegre em bienal internacional de arquitetura sacra na Rússia

Mais antiga da Capital, a igreja começou a ser construída em 1807 e é a única da cidade a receber o título de basílica

Mais antiga da Capital, a igreja começou a ser construída em 1807 e é a única da cidade a receber o título de basílica

TÂNIA MEINERZ/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi apresentada na Primeira Bienal Internacional de Arquitetura Sacra, realizada em Moscou, na Rússia, entre 13 e 18 de outubro, como parte do III Festival Pan-Russo de Arte Sacra Contemporânea “Ver e Ouvir”. A arquiteta e urbanista Catarina Feijó representou o Brasil no encontro, que reuniu mais de 100 projetos arquitetônicos, maquetes e soluções artísticas da Rússia e de outros 13 países. Em meio a construções de diferentes tradições cristãs, a igreja gaúcha levou à exposição um exemplo da arquitetura religiosa histórica do Estado.

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