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CapaGeralEducação

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:24

Pesquisa da Ufrgs é vencedora do Grande Prêmio Capes de Tese 2026

Tese de João Pedro Ferrari Souza venceu a premiação na categoria que reconhece pesquisas nas áreas das Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias

Tese de João Pedro Ferrari Souza venceu a premiação na categoria que reconhece pesquisas nas áreas das Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias

João Pedro Ferrari Souza/Arquivo pessoal/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGBioq/Ufrgs) foi uma das três vencedoras do Grande Prêmio de Tese 2026 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A tese, elaborada pelo médico e pesquisador João Pedro Ferrari Souza, venceu a premiação na categoria Sonia Machado de Campos Dietrich, referente às áreas das Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias. Os outros dois prêmios são concedidos na área de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar e na categoria Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas.

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