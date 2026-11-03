Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralEnergia

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 16:27

Presidência da COP30 propõe roteiro para transição energética com ações práticas até 2033

Documento sugere cronograma para iniciar o processo de mudança e medidas a serem adotadas

Documento sugere cronograma para iniciar o processo de mudança e medidas a serem adotadas

ANDERSON VAZ/WD HOUSE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
A presidência da 30ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), sob responsabilidade do Brasil, propôs que o mundo impulsione a transição energética rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis e sugeriu um conjunto de ações até 2033.

Notícias relacionadas