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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:38

Sociedade Brasileira de Urologia do RS terá embaixador pela primeira vez e faz ação na Redenção no dia 7

Humorista Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, apoia a campanha no RS

Humorista Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, apoia a campanha no RS

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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A Sociedade Brasileira de Urologia, Secção Rio Grande do Sul (SBU-RS), inicia o Novembro Azul com uma novidade: pela primeira vez, a campanha no Estado terá um embaixador. O humorista Jair Kobe, criador do personagem Guri de Uruguaiana, vai apoiar as ações de conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde do homem. O tema da campanha em 2026, definido pela SBU Nacional, é "Homem que se cuida vai ao urologista".

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