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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:44

Defesa de Vorcaro recorre à Comissão Interamericana para tentar revogar prisão e cita violações

Defesa alega violações aos direitos humanos na prisão do banqueiro

Defesa alega violações aos direitos humanos na prisão do banqueiro

Polícia Federal/Reprodução/JC
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Agências
A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro anunciou nesta segunda-feira, 2, que apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos citando violações à sua dignidade e pedindo intervenção junto ao Estado brasileiro para a revogação de sua prisão.

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