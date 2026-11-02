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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:27

Novas regras do SAC começam a valer hoje

Empresas devem garantir atendimento humano por telefone e online, acessibilidade e prioridade a idosos

Empresas devem garantir atendimento humano por telefone e online, acessibilidade e prioridade a idosos

Agência Brasil
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A partir desta segunda-feira (2), os canais de atendimento telefônicos e eletrônicos - Serviço de Antendimento ao Consumidor (SAC) - das empresas estão obrigados a funcionar em contato direto com os consumidores.

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