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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 10:46

Dia de Finados: cemitérios de Porto Alegre têm movimento intenso e missas especiais

Cemitério Santa Casa projeta movimento de cerca de 2 mil pessoas ao longo do feriado

Cemitério Santa Casa projeta movimento de cerca de 2 mil pessoas ao longo do feriado

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com o tempo aberto e muito sol, os cemitérios de Porto Alegre amanheceram movimentados nesta segunda-feira (2) por conta da celebração do Dia de Finados. O feriado católico dedicado a homenagear os mortos atrai milhares de visitantes na Capital, que preparou programações especiais para a data.

No Cemitério Santa Casa, a expectativa é receber cerca de 2 mil pessoas ao longo do feriado, sendo que apenas a tradicional missa deve concentrar um público de 400 a 500 fiéis.

Apesar da presença do público, a forma como as pessoas lidam com a tradição tem passado por mudanças. O responsável pelo setor comercial e cerimonial do cemitério, Jorge Ramires, analisa a importância do feriado e o impacto da mudança de costumes.

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