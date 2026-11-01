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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 19:50

Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos: o que levar no dia da prova

Candidatos ao exame em todo o País devem atentar para documentos permitidos e horários

Candidatos ao exame em todo o País devem atentar para documentos permitidos e horários

Tomaz Silva/Agência Brasil/JC
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Agências
Cinco milhões de inscritos podem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo (8). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alertou para horários das provas nos dois dias (a segunda prova será no dia 15) e documentos que podem ser apresentados.   

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