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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 12:57

Câncer de próstata matou 50 homens por dia no Brasil em 2025

Câncer de próstata matou 50 homens por dia no país em 2025

Câncer de próstata matou 50 homens por dia no país em 2025

Agência Brasil
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Agências
Cerca de 18,5 mil homens morreram no Brasil em 2025 vítimas do câncer de próstata. Isso equivale a 50 mortes por dia, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia. De acordo com a entidade, de 2017 a setembro deste ano, foram registradas mais de 160 mil mortes pela doença. E há uma tendência de alta.

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