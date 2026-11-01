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Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 12:14

Semana marcada pela mudança do tempo e retorno da chuva ao Rio Grande do Sul

Depois dos dias calor e de elevação das temperaturas, gaúchos terão um novembro mais frio e com chuva acima da média

Depois dos dias calor e de elevação das temperaturas, gaúchos terão um novembro mais frio e com chuva acima da média

Fabíola Corrêa/Arquivo/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A primeira semana de novembro será marcada por uma virada no tempo no Rio Grande do Sul. Depois de dias ensolarados, calor e temperatura na casa dos 30 graus como ocorreu no feriado prolongado de Finados, os gaúchos terão um início de mês com ocorrência de chuva forte, vento e queda de granizo. A segunda-feira (2) e a terça-feira dos gaúchos ainda serão de aquecimento e calor. As temperaturas entre segunda e quarta-feira devem oscilar entre 18 graus, a mínima, e 31, a máxima em boa parte do Estado.

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