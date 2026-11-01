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CapaGeralSaúde

Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 10:07

Campanha alerta para doença em diabéticos que pode causar cegueira

Um dos principais recursos para identificar a retinopatia diabética é a fundoscopia, conhecida popularmente como exame de fundo de olho

Um dos principais recursos para identificar a retinopatia diabética é a fundoscopia, conhecida popularmente como exame de fundo de olho

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) inicia neste domingo (1º) a campanha 24 Dias pelo Diabetes. O objetivo é conscientizar a população em geral e, sobretudo, quem vive com diabetes, sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da retinopatia diabética. A doença figura como uma das principais causas de perda visual evitável entre adultos em idade produtiva. Dados da entidade mostram ainda que uma em cada três pessoas com diabetes no Brasil, em algum momento da vida, vai desenvolver o quadro de retinopatia diabética.

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