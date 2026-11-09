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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:11

Formação técnica no Rio Grande do Sul supera média salarial nacional

Estudo destaca vantagens do ensino técnico no mercado de trabalho do RS

Estudo destaca vantagens do ensino técnico no mercado de trabalho do RS

Sistema Fiergs/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Mais de 3 milhões de estudantes optam pelo Ensino Técnico no Brasil, mostra o Censo Escolar 2025, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Como explicação para tal escolha há algumas hipóteses, como estar melhor preparado para o mercado de trabalho e, com isso, uma melhor remuneração diante dos estudantes que concluíram o ensino médio convencional.

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