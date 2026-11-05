Duplicação da BR-116 deve avançar no Vale do Sinos

A histórica demanda pela duplicação da BR-116, no segmento que abrange Estância Velha, Ivoti e Dois Irmãos, pode ter um desfecho burocrático decisivo nas próximas semanas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sinaliza que a homologação da contratação dos estudos da obra deve ocorrer até o final de novembro. A empresa Ecoplan Engenharia apresentou a melhor proposta para executar o projeto, no valor de R$ 4,5 milhões, mas o DNIT ressalta que a concorrência eletrônica segue em andamento, na fase de análise e julgamento de recursos.
A necessidade estrutural da duplicação é uma demanda recorrente, visto que a via construída na década de 1950 é marcada pela alta acidentalidade, sendo conhecida popularmente como "trecho da morte". A equipe de reportagem do JC foi até o local. No quilômetro 234, ocorre um afunilamento onde a rodovia vira uma pista simples. Nesse momento, foi possível observar que o trânsito flui menos e os carros das duas mãos transitam muito próximos uns dos outros.
O local possui curvas acentuadas e muitas árvores localizadas muito próximas da pista de rolamento. Diante das retenções, os motoristas podem perder a paciência no volante. Durante a permanência no trecho, a reportagem presenciou uma tentativa arriscada de ultrapassagem, mesmo a manobra sendo estritamente proibida no local.
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