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CapaGeralMobilidade Urbana

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:27

Fiscalização recolhe 184 carroças até setembro em Porto Alegre

Em 2025, foram recolhidos 234 cavalos das ruas de Porto Alegre

Em 2025, foram recolhidos 234 cavalos das ruas de Porto Alegre

EPTC/PMPA/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Instituída em 2008, a lei que visa o Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal e de Veículos de Tração Humana entrou em vigor para a proibição de fato em 2016 em Porto Alegre.

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